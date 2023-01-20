США заподозрены в подготовке следующей войны после Украины

Америка ищет союзников для нового "театра" военных действий. На этот раз это будет Китай, причём США там намерены использовать как образец военную подготовку Украины против России. Такое мнение высказал обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.

По его словам, об этом свидетельствует высказывание генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США, который сознался, что после 2014 года Штаты основательно готовились к предстоящему противостоянию, обучали украинских военных, оттачивали способы поддержки Украины.

"Мы называем это театром. И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах", — заявил Бирман.

Издание обращает внимание на то, что своё заявление Бирман сделал после того, как премьер-министр Японии совершил визит в Вашингтон в период, когда Токио и Берлин совершают идеологический поворот и отказываются от пацифистской позиции, занятой ими после завершения Второй мировой войны. По словам Бирмана, из-за скорой конфронтации с КНР США пытаются ускорить укрепление и объединение своих союзов со странами, находящимися по другую сторону Атлантического и Тихого океанов. Слишком быстрое присоединение ЕС к НАТО является финальным актом в стараниях США набрать союзников. Также Бирман напомнил недавнее совместное заявление Евросоюза и НАТО об укреплении партнёрства и прямой нацеленности на Китай.