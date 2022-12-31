В Китае назвали "абсурдной" критику США по поводу отношений с Россией
Global Times: США опасаются последствий сближения России и Китая
США опасаются последствий сближения России и Китая, однако озабоченность по этому поводу выглядит абсурдно. Об этом говорится в публикации газеты Global Times.
"Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако сотрудничество [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента РФ Владимира] Путина называется Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно", — сказано в материале китайского издания.
Согласно статье, западные политики и СМИ всё чаще "раздували" отношения между Пекином и Москвой и неверно изображали их, особенно после начала украинского кризиса. Они пытались "взбудоражить общественное мнение", стремясь изолировать две страны в международном сообществе. Для США Россия и Китай являются не только главными конкурентами, но и потенциальными противниками. Усиление партнёрства ставит под угрозу американскую гегемонию, чего опасается президент Джо Байден, считает автор статьи.
Ранее Лайф писал, что Россия и Китай одержали убедительную победу в борьбе с санкциями США. Как пишет автор Foreign Affairs, приходит конец "излюбленному экономическому оружию" Америки.
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