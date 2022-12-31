В Китае назвали "абсурдной" критику США по поводу отношений с Россией

США опасаются последствий сближения России и Китая, однако озабоченность по этому поводу выглядит абсурдно. Об этом говорится в публикации газеты Global Times.

"Для США улучшение отношений Пекина и Вашингтона соответствует всем международным правилам, однако сотрудничество [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента РФ Владимира] Путина называется Белым домом как "неправильная сторона истории", что абсурдно", — сказано в материале китайского издания.

Согласно статье, западные политики и СМИ всё чаще "раздували" отношения между Пекином и Москвой и неверно изображали их, особенно после начала украинского кризиса. Они пытались "взбудоражить общественное мнение", стремясь изолировать две страны в международном сообществе. Для США Россия и Китай являются не только главными конкурентами, но и потенциальными противниками. Усиление партнёрства ставит под угрозу американскую гегемонию, чего опасается президент Джо Байден, считает автор статьи.