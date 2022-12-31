В Манжосовской лыжной гонке в Одинцове участвовало более тысячи человек

В Одинцове в последний день 2022 года в 53-й раз прошла Манжосовская лыжная гонка. Как уточняет РИАМО, в этот раз в состязании участвовало более тысячи человек.

"Манжосовская лыжная гонка — знаковое мероприятие для Московской области. Ежегодно 31 декабря в парк имени Ларисы Лазутиной приезжают лыжники, чтобы проводить уходящий год. Сегодня на трассе собрались 1200 участников гонки, некоторым из которых не исполнилось даже двух лет", — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, пожелав всем участникам активно провести праздники.

Любителей лыж приветствовали в том числе олимпийский чемпион лыжник Александр Легков, трёхкратный призёр Олимпиады и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов, а также глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Манжосовская лыжная гонка популярна среди спортсменов, в этом году после старта регистрации лимит слотов был исчерпан за два часа. Для участников забега были подготовлены дистанции на 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км, 12 км и 18 км. Впервые эту гонку провели в 1969 году. В соревновании участвуют люди разного возраста — от трёх до 90 лет.