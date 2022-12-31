Названа возможная дата встречи глав МИД Турции, России и Сирии

Встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась по телефону сегодня.

"Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране", — цитирует его телеканал ТRТ.

Чавушоглу добавил, что по итогам предстоящей встречи представители стран могут принять решение об организации переговоров на высшем уровне.