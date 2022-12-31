Названа возможная дата встречи глав МИД Турции, России и Сирии
Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти в январе
Встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась по телефону сегодня.
"Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране", — цитирует его телеканал ТRТ.
Чавушоглу добавил, что по итогам предстоящей встречи представители стран могут принять решение об организации переговоров на высшем уровне.
Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако для начала он счёл необходимым организовать переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД.
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