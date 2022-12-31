SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 15:41

Названа возможная дата встречи глав МИД Турции, России и Сирии

Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти в январе

Встреча глав МИД Турции, России и Сирии может пройти во второй половине января. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась по телефону сегодня.

"Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране", — цитирует его телеканал ТRТ.

Чавушоглу добавил, что по итогам предстоящей встречи представители стран могут принять решение об организации переговоров на высшем уровне.

В Турции объяснили присутствие военных в Сирии

В Турции объяснили присутствие военных в Сирии

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако для начала он счёл необходимым организовать переговоры глав разведслужб, Минобороны и МИД.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров