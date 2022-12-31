Омбудсмен Львова-Белова: Россия делает шаги к обществу равных возможностей

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова оценила поручения президента России Владимира Путина по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая состоялась 2 декабря 2022 года.

По её словам, глава государства всегда с особым вниманием относится к нуждам и потребностям детей и взрослых с инвалидностью. Его регулярные встречи с представителями сообщества и принимаемые по их итогам меры тому яркое свидетельство.

"Характер поручений в этот раз говорит о том, что наша страна делает последовательные шаги к обществу равных возможностей. Поставлены задачи, направленные на развитие реабилитационных программ, поддержку инклюзивного предпринимательства и творчества, доступного трудоустройства", — отметила она.

Причём речь не только о базовых запросах, но и о широком спектре условий, необходимых для самореализации и полноценной жизни человека в ситуации инвалидности.

"Отдельно рада, что Правительством РФ будет изучен опыт созданного нами в Пензенской области арт-поместья "Новые берега". Надеюсь, что со временем подобных проектов для профессионального обучения и развития молодых людей с инвалидностью станет на порядок больше", — добавила собеседница Лайфа.

Она также отметила, что со стороны института омбудсменов будет активное содействие реализации заданного вектора. В рамках стратегической программы Уполномоченного "Сопровождение через всю жизнь" в 2023 году планируется работать над открытием в регионах центров дневного пребывания, домов сопровождаемого проживания и внедрения протокола информирования родителей детей-инвалидов о мерах государственной и общественной поддержки.

"Уверена, вместе нам удастся многое", — заключила она.