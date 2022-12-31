В России завершился осенний призыв, который стартовал 1 ноября 2022 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек", — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу, не будут привлекаться к участию в СВО. А те военные, которые отслужили по призыву установленные сроки, "своевременно уволены и направлены к местам проживания".

Как отметили в ведомстве, призыв проходил в условиях негативного воздействия зарубежных СМИ, направленного на дискредитацию ВС РФ, сотрудники военных комиссариатов выполняли государственную задачу в сложной обстановке.