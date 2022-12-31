Жители восьми регионов России уже встретили Новый год

В силу различия часовых поясов в некоторых регионах России уже наступил Новый год. Так, праздник уже отмечают на Камчатке и в Чукотском автономном округе, там 2023-й наступил в 15:00 мск.

Новый год встретили на Камчатке. Видео © VK / Ольга Файзуллина

В 16:00 мск встретили Новый год на Сахалине, в Магадане, а также в восточных районах Якутии. А вот в 17:00 по Москве Новый год наступил в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.

Жители Владивостока встретили Новый год. Видео © Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / danililusha

Напомним, ранее сообщалось о том, что каждый третий субъект России принял решение отменить новогодние праздники из-за специальной военной операции на Украине. Это касается городских мероприятий и фейерверков, от которых многие отказались. Граждане при этом могут принимать решение самостоятельно — использовать праздничную пиротехнику или нет.