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31 декабря, 14:29
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Жители восьми регионов России уже встретили Новый год

В силу различия часовых поясов в некоторых регионах России уже наступил Новый год. Так, праздник уже отмечают на Камчатке и в Чукотском автономном округе, там 2023-й наступил в 15:00 мск.

Новый год встретили на Камчатке. Видео © VK / Ольга Файзуллина

Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках в новогоднюю ночь

Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках в новогоднюю ночь

В 16:00 мск встретили Новый год на Сахалине, в Магадане, а также в восточных районах Якутии. А вот в 17:00 по Москве Новый год наступил в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области.

Жители Владивостока встретили Новый год. Видео © Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / danililusha

Напомним, ранее сообщалось о том, что каждый третий субъект России принял решение отменить новогодние праздники из-за специальной военной операции на Украине. Это касается городских мероприятий и фейерверков, от которых многие отказались. Граждане при этом могут принимать решение самостоятельно — использовать праздничную пиротехнику или нет.

Ранее Лайф сообщал о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году продлилось девять минут и стало самым продолжительным за всё время.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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