Врач предостерегла россиянок от использования некачественной косметики в Новый год

Использование некачественной или просроченной декоративной косметики может привести к негативным последствиям вплоть до травмирования глаз. Об этом Лайфу рассказала врач-офтальмолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Алёна Шкатова.

"Всегда существует вероятность развития индивидуальной аллергической реакции на нанесённое средство с проявлениями слезотечения, покраснения глаз, отёка века, зуда, которые требуют противоаллергического и противовоспалительного лечения на фоне отмены применения косметики", — сказала специалист.

Она также отметила, что подсохшая тушь осыпается и может попасть в глаза. Крупинки нарушают стабильность слёзной плёнки, это приводит к дискомфорту и частому морганию. В худшем случае крупинки засохшей туши могут попасть под верхнее веко и травмировать, поцарапать конъюнктиву, роговицу. Может потребоваться удаление частицы в кабинете офтальмолога.

"Важно своевременно менять тушь при истечении срока годности, регулярно очищать кисточки для косметики, чтобы исключить их инфицирование с риском развития воспалительных заболеваний глаз", — подчеркнула врач.

Также опасно использование косметического карандаша с блёстками, считает она. Это может приводить к нарушению выведения необходимого глазу увлажняющего секрета. Травму можно получить и при соскальзывании кисточки в процессе нанесения туши.

Эксперт рекомендовала не использовать тушь на постоянной основе, поскольку это может привести к отложению её частиц в конъюнктиве нижнего свода. А тем, кто носит контактные линзы, она рекомендовала сначала надевать их, а уже потом наносить косметику.

В заключение врач рассказала, что травму глаз также можно получить во время процедуры наращивания ресниц. Есть риск химического ожога из-за клеящего состава.