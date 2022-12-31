Автоинспекторы подарили новогоднее чудо девочке из Балашихи, потерявшей плюшевого кролика
Автоинспекторы перед Новым годом вернули девочке из Балашихи потерянного плюшевого кролика
Подмосковные автоинспекторы подарили новогоднее чудо девочке из Балашихи, которая потеряла плюшевого кролика в общественном транспорте. Сотрудники в преддверии праздника вернули ей любимую игрушку. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области в телеграм-канале.
Автоинспекторы перед Новым годом вернули девочке из Балашихи потерянного плюшевого кролика. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Московской области
"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции решили помочь девочке и найти потерю. Каково же было удивление Софии, когда в преддверии Нового года автоинспекторы и Дед Мороз пришли к ней с поздравлениями. Самым главным подарком для девочки был найденный кролик!" — сказано в сообщении.
На видео, которое опубликовало ведомство, запечатлены самые искренние детские эмоции. В Госавтоинспекции верят, что главное желание сотрудников тоже сбудется — аварийность на российских дорогах снизится.
Ранее Лайф писал, что везучий житель Анапы теперь будет праздновать второй день рождения накануне Нового года. Дело в том, что мужчина едва не погиб в ДТП, чудом увернувшись от летящего в него автомобиля.
Telegram / Госавтоинспекция Московской области