Автоинспекторы подарили новогоднее чудо девочке из Балашихи, потерявшей плюшевого кролика

Подмосковные автоинспекторы подарили новогоднее чудо девочке из Балашихи, которая потеряла плюшевого кролика в общественном транспорте. Сотрудники в преддверии праздника вернули ей любимую игрушку. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области в телеграм-канале.

Автоинспекторы перед Новым годом вернули девочке из Балашихи потерянного плюшевого кролика. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Московской области

"Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции решили помочь девочке и найти потерю. Каково же было удивление Софии, когда в преддверии Нового года автоинспекторы и Дед Мороз пришли к ней с поздравлениями. Самым главным подарком для девочки был найденный кролик!" — сказано в сообщении.

На видео, которое опубликовало ведомство, запечатлены самые искренние детские эмоции. В Госавтоинспекции верят, что главное желание сотрудников тоже сбудется — аварийность на российских дорогах снизится.