Более 80 военных РФ вернулись из украинского плена в канун Нового года
МО РФ: 82 российских военных вернулись в РФ из украинского плена
Более 80 российских военных вернулись в РФ 31 декабря из украинского плена в результате обмена с Киевом. Об этом сообщает Минобороны России.
"31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России продолжают наступать на Донецком направлении. За сутки было уничтожено более 80 бойцов ВСУ, а также два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.
Getty Images / Stringer / Anadolu Agency