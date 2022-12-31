Более 80 военных РФ вернулись из украинского плена в канун Нового года

Более 80 российских военных вернулись в РФ 31 декабря из украинского плена в результате обмена с Киевом. Об этом сообщает Минобороны России.

"31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.