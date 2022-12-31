SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 13:29

Более 80 военных РФ вернулись из украинского плена в канун Нового года

МО РФ: 82 российских военных вернулись в РФ из украинского плена

Более 80 российских военных вернулись в РФ 31 декабря из украинского плена в результате обмена с Киевом. Об этом сообщает Минобороны России.

"31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в ведомственных медучреждениях. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В Минобороны России сообщили об уничтожении гаубицы Dana в районе Серебрянки в ЛНР

В Минобороны России сообщили об уничтожении гаубицы Dana в районе Серебрянки в ЛНР

Ранее Лайф рассказывал, что ВС России продолжают наступать на Донецком направлении. За сутки было уничтожено более 80 бойцов ВСУ, а также два бронетранспортёра, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров