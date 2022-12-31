Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени
Президент России Владимир Путин вручил орден Святого Георгия III степени командующему Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генералу армии Сергею Суровикину. Церемония прошла во время посещения лидером РФ штаба Южного военного округа.
Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени. Видео © LIFE
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждается орденом Святого Георгия III степени Герой РФ генерал армии Суровикин Сергей Владимирович", — зачитал ведущий церемонии.
После этого военнослужащий промаршировал к президенту, который и вручил ему награду.
Напомним, Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими, вручил боевые знамёна новым воинским формированиям и оттуда поздравил россиян с Новым годом.