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31 декабря, 13:12

Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого Георгия III степени командующему Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генералу армии Сергею Суровикину. Церемония прошла во время посещения лидером РФ штаба Южного военного округа.

Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени. Видео © LIFE

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждается орденом Святого Георгия III степени Герой РФ генерал армии Суровикин Сергей Владимирович", — зачитал ведущий церемонии.

После этого военнослужащий промаршировал к президенту, который и вручил ему награду.

Путин вместе с военными поздравил россиян с Новым годом

Путин вместе с военными поздравил россиян с Новым годом

Напомним, Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими, вручил боевые знамёна новым воинским формированиям и оттуда поздравил россиян с Новым годом.

Александр Юнашев

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