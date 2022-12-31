Президент России Владимир Путин вручил орден Святого Георгия III степени командующему Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генералу армии Сергею Суровикину. Церемония прошла во время посещения лидером РФ штаба Южного военного округа.

Путин наградил Суровикина орденом Святого Георгия III степени. Видео © LIFE

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждается орденом Святого Георгия III степени Герой РФ генерал армии Суровикин Сергей Владимирович", — зачитал ведущий церемонии.

После этого военнослужащий промаршировал к президенту, который и вручил ему награду.