Путин посетил штаб Южного военного округа, откуда и поздравил россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром 31 декабря посетил штаб Южного военного округа. Там он пообщался с командующими и вручил боевые знамёна новым воинским формированиям. Оттуда же российский лидер записал новогоднее обращение к россиянам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"С учётом разницы во времени, вы знаете, что уже Новый год наступил на Камчатке, — президент России оттуда же поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением", — отметил он.

Путин вручил боевые знамёна первому Донецкому, второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому ордену, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу. Кроме того, он наградил орденами и медалями военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Президент вручил звезду Героя РФ гвардии ефрейтору Тимофею Матвееву, механику, водителю танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.