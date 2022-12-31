Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с Новым годом.
"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Напомним, что российский президент поздравил лидера КНР с новогодними праздниками и выразил уверенность, что сотрудничество между Москвой и Пекином получится вывести на ещё более высокий уровень.
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