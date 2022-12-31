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31 декабря, 08:35

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с Новым годом.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года", — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Кохомский Дед Мороз поздравит более 20 тысяч детей и военных в новых регионах России

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Напомним, что российский президент поздравил лидера КНР с новогодними праздниками и выразил уверенность, что сотрудничество между Москвой и Пекином получится вывести на ещё более высокий уровень.

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kremlin.ru

Варвара Романова

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