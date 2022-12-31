Немцы уличили Шольца в проблемах с восприятием реальности после новогоднего обращения
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутило новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия, а также призвал жителей продолжать экономить энергию, заверив, что Берлин добьётся независимости от российского газа. Негодованием граждане Германии поделились в комментариях под публикацией, отметив, что у политика наблюдаются проблемы с восприятием происходящего.
"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — отметил один из пользователей.
Другой юзер отметил, что лучше бы канцлер объяснил, почему провалил энергетическую политику, а обычным гражданам теперь приходится расплачиваться. Ещё один комментатор указал, что люди должны продолжать экономить энергию в то время, когда правительство усугубляет энергетические проблемы. Он подчеркнул, что у Шольца трудности с "восприятием реальности".
"О каком единении народа он говорит? Страна разделена по многим параметрам, разлом проходит через все сферы общества и политики", — подчеркнул пользователь.
Ещё один комментатор отметил, что ему надоело слышать пустые обещания Шольца, и призвал того подать в отставку. А другой юзер подчеркнул, что ему стыдно за такого канцлера.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии признали невозможность поставить экономику России на колени. В статье Deutschlandfunk говорится, что даже если в РФ возникают трудности с импортом товаров, они длятся недолго.
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