Немцы уличили Шольца в проблемах с восприятием реальности после новогоднего обращения

Читателей немецкой газеты Die Welt возмутило новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пообещал поддерживать Украину, несмотря на последствия, а также призвал жителей продолжать экономить энергию, заверив, что Берлин добьётся независимости от российского газа. Негодованием граждане Германии поделились в комментариях под публикацией, отметив, что у политика наблюдаются проблемы с восприятием происходящего.

"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов", — отметил один из пользователей.

Другой юзер отметил, что лучше бы канцлер объяснил, почему провалил энергетическую политику, а обычным гражданам теперь приходится расплачиваться. Ещё один комментатор указал, что люди должны продолжать экономить энергию в то время, когда правительство усугубляет энергетические проблемы. Он подчеркнул, что у Шольца трудности с "восприятием реальности".

"О каком единении народа он говорит? Страна разделена по многим параметрам, разлом проходит через все сферы общества и политики", — подчеркнул пользователь.

Ещё один комментатор отметил, что ему надоело слышать пустые обещания Шольца, и призвал того подать в отставку. А другой юзер подчеркнул, что ему стыдно за такого канцлера.