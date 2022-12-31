Конгрессу предложили оценить, чем ВС США грозит передача Patriot Украине

В Исследовательской службе Конгресса США подготовили сводку в связи с решением Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, которая будет представлена парламентариям. В документе говорится о возможных проблемах, связанных с подобными поставками, сообщает RT.

"Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности", — отмечают специалисты.

По мнению экспертов, отправляемые Киеву ЗРК и соответствующие ракеты-перехватчики могут быть взяты из подразделений и запасов Сухопутных войск США. Аналитики также подчеркнули, что если вооружение будет изъято, например, из запасов Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС Америки, то на этих направлениях могут появиться "потенциальные риски". А в том случае если комплексы передадут из запасов на территории США, то могут возникнуть препятствия циклам подготовки и модернизации.

Кроме того, как отметили специалисты, потребуется обучить военных использовать и обслуживать этот вид вооружения и на это уйдёт несколько месяцев. В этой связи в Исследовательской службе предложили обсудить, чем грозит готовности армейских и боевых командований США поставка Patriot Украине. Аналитики также обратили внимание на то, будут ли союзники по НАТО передавать ракетные комплексы Киеву и против какого вооружения могут использоваться ЗРК.

"С учётом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых будет допустимо применение этих комплексов?" — отмечается в документе.