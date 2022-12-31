МО: Почти 2 тысячи военных обеспечат противовоздушную оборону Москвы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на боевых постах будут дежурить почти 2 тысячи военнослужащих в системе противоракетной обороны, обеспечивая защиту, в частности, неба над Москвой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МО, службу будут нести в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей. Всего же в период новогодних праздников будет привлечено около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ.