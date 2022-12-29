ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 17:06

Пасечник отменил комендантский час на Новый год и Рождество в некоторых городах ЛНР

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ об отмене комендантского часа на Новый год и Рождество в ряде городов и районов.

"Действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах, установленного в соответствии с указом главы ЛНР, <…> приостанавливается с 23:00 31 декабря 2022 года до 04:00 1 января 2023 года, с 23:00 6 января 2023 года до 04:00 7 января 2023 года", — говорится в документе.

При этом комендантский час сохранится в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Первомайске, а также в Кременском, Сватовском и Троицком районах ЛНР, включая административно подчинённые им территории.

В Москве завершился тур для демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР

В Москве завершился тур для демобилизованных студентов из ЛНР и ДНР

Ранее Лайф рассказывал о том, что российская сторона не рассматривает возможность объявления "рождественского" или "новогоднего" перемирия в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обложка ©

Telegram / Леонид Пасечник

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров