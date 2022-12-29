Глава правления Союза композиторов: Я не представляю киноискусство без музыки Артемьева
В Союзе композиторов России назвали большой утратой смерть Эдуарда Артемьева
Соболезнования в связи со смертью композитора Эдуарда Артемьева выразил председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин. Он заявил о том, что не представляет кино без его музыки.
"Это большая утрата, это горестно и печально, что не стало выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Я не представляю киноискусство без его музыки", — сказал он в беседе с RT.
По его словам, Артемьев очень грамотно подходил к жанру киномузыки, а от его композиций всегда оставался "положительный осадок". Калимуллин назвал работы музыканта киношедеврами.
Ранее стало известно, что в возрасте 85 лет скончался композитор Эдуард Артемьев. Он написал музыку к двум Олимпиадам в России, более чем к 150 художественным фильмам, документальным и мультипликационным лентам. Среди них фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
ТАСС / Марина Лысцева