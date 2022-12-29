Глава правления Союза композиторов: Я не представляю киноискусство без музыки Артемьева

Соболезнования в связи со смертью композитора Эдуарда Артемьева выразил председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин. Он заявил о том, что не представляет кино без его музыки.

"Это большая утрата, это горестно и печально, что не стало выдающегося композитора Эдуарда Артемьева. Я не представляю киноискусство без его музыки", — сказал он в беседе с RT.

По его словам, Артемьев очень грамотно подходил к жанру киномузыки, а от его композиций всегда оставался "положительный осадок". Калимуллин назвал работы музыканта киношедеврами.