Клуб из Лиги Европы сорвал переговоры Роналду с "Аль-Насром"

Его источники утверждают, что агент звёздного форварда Хорхе Мендеш уже завершил переговоры с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср", хотя стороны были буквально в шаге от подписания контракта. Какой клуб теперь на примете у Роналду, инсайдер не уточняет, намекнув лишь, что команда выступает в Лиге чемпионов.