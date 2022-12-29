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29 декабря, 16:20

Клуб из Лиги Европы сорвал переговоры Роналду с "Аль-Насром"

Инсайдер сообщил, что Криштиану Роналду всерьёз ведёт переговоры с одним из европейских клубов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком европейской команды. Об этом сообщил в соцсетях известный катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби.

Его источники утверждают, что агент звёздного форварда Хорхе Мендеш уже завершил переговоры с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср", хотя стороны были буквально в шаге от подписания контракта. Какой клуб теперь на примете у Роналду, инсайдер не уточняет, намекнув лишь, что команда выступает в Лиге чемпионов.

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Отметим, что буквально накануне сообщалось, что саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" назначил дату медосмотра для португальца и забронировал жильё для его представителей. С конца ноября Криштиану Роналду является свободным агентом, "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.

Обложка ©

ТАСС / Picture-alliance / Dpa / Tom Weller

Марина Калегина

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