Автор пишет, что говорить о победе Украины не представляется возможным, а поражение Киева станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда там произошёл госпереворот, спровоцированный в том числе США. При этом он отметил, что Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта, а к его завершению.