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Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 16:19
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Журналист Hill перефразировал цитату из "Анны Карениной", которая описывает будущее Украины

Американский журналист Дональд Кирк в статье для Hill перефразировал цитату Льва Толстого из романа "Анна Каренина" про счастливые и несчастливые семьи, описывая положение Киева.

"Все счастливые победители в войне похожи, но каждый проигравший несчастлив по-своему", — написал он.

Автор пишет, что говорить о победе Украины не представляется возможным, а поражение Киева станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда там произошёл госпереворот, спровоцированный в том числе США. При этом он отметил, что Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта, а к его завершению.

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Александра Вишнякова
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