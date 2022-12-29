Журналист Hill перефразировал цитату из "Анны Карениной", которая описывает будущее Украины
Американский журналист Дональд Кирк в статье для Hill перефразировал цитату Льва Толстого из романа "Анна Каренина" про счастливые и несчастливые семьи, описывая положение Киева.
"Все счастливые победители в войне похожи, но каждый проигравший несчастлив по-своему", — написал он.
Автор пишет, что говорить о победе Украины не представляется возможным, а поражение Киева станет крайне болезненным для Запада и пополнит копилку военных неудач наряду с Вьетнамом и Афганистаном.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда там произошёл госпереворот, спровоцированный в том числе США. При этом он отметил, что Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта, а к его завершению.
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