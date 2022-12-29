Назван игровой номер, под которым Лантратов будет выступать в "Локомотиве"

27-летний вратарь "Химок" Илья Лантратов не только близок к переходу в "Локомотив", но даже выбрал игровой номер в новой команде. Как выяснили журналисты "Спорт-Экпресса", голкипер будет выступать за "железнодорожников" под 24-м номером.

К слову, переход в ближайшее время светит не только вратарю "Химок", но и всей сборной России. Ещё в феврале уходящего года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за конфликта на Украине. После этого встал вопрос о возможном переходе российского футбола в азиатскую лигу. Решение по вопросу выхода Российского футбольного союза из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола должны были принять во вторник, 27 декабря, но голосование перенесли.