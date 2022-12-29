Экс-тренер "Спартака" Рианчо назвал ошибкой возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

"Я думаю, что европейские соревнования имеют более высокий уровень. Для России было бы ошибкой уйти из еврокубков", — заявил Рианчо.

Напомним, что в феврале уходящего года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за конфликта на Украине. После этого встал вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию. Тем не менее в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 17-го числа соперником россиян стала сборная Таджикистана, а 20-го — сборная Узбекистана. Обе встречи завершились без забитых мячей (0:0). Голосование исполкома РФС должно было состояться 27 декабря, однако было перенесено.