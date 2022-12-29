Медведев организовал поездку в Петербург для девочки из ЛНР в рамках "Ёлки желаний"
Елизавета Остапенко. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
Школьница Елизавета Остапенко из ЛНР в преддверии Нового года вместе с мамой побывали в Санкт-Петербурге. Попасть в Северную столицу 12-летняя девочка хотела давно, и её мечту в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает газета "Петербургский дневник".
"Я побывала на новогодней программе в цирке Чизинелли и даже не думала, что представление меня может настолько впечатлить. Больше всего мне понравился номер с медведиками, которые очень смешно ходили по манежу, а на то, что творили акробаты и клоуны, мне было просто страшно смотреть. Они показывали очень опасные трюки, причём без всякой страховки!" — поделилась впечатлениями Лиза.
Сотрудники цирка Чинизелли не смогли оставить девочку без подарков, ведь на представление она пришла в день своего 12-летия. Так, Лизе вручили книгу, фирменный блокнот, ручку, шопер, а также шляпку Юрия Никулина, новогодние уши зайца и клоунские носы. Вместе с тем для школьницы организовали экскурсию по Музею циркового искусства. В общей сложности гости из ЛНР проведут в Петербурге три дня, их также ждут экскурсия по Петропавловской крепости и спектакль "Щелкунчик" в Михайловском театре.
Ранее Лайф уже писал, что вице-премьеры и министры принимают участие в акции "Ёлка желаний". Так, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поможет 13-летней Александре из Приморья претворить в жизнь заветное желание и посетить мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.