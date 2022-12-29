Медведев организовал поездку в Петербург для девочки из ЛНР в рамках "Ёлки желаний"

"Я побывала на новогодней программе в цирке Чизинелли и даже не думала, что представление меня может настолько впечатлить. Больше всего мне понравился номер с медведиками, которые очень смешно ходили по манежу, а на то, что творили акробаты и клоуны, мне было просто страшно смотреть. Они показывали очень опасные трюки, причём без всякой страховки!" — поделилась впечатлениями Лиза.

Сотрудники цирка Чинизелли не смогли оставить девочку без подарков, ведь на представление она пришла в день своего 12-летия. Так, Лизе вручили книгу, фирменный блокнот, ручку, шопер, а также шляпку Юрия Никулина, новогодние уши зайца и клоунские носы. Вместе с тем для школьницы организовали экскурсию по Музею циркового искусства. В общей сложности гости из ЛНР проведут в Петербурге три дня, их также ждут экскурсия по Петропавловской крепости и спектакль "Щелкунчик" в Михайловском театре.