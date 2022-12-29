Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время благотворительного концерта в рамках акции "Наши дети" подарил Деду Морозу и Снегурочке корзину с "новогодними напитками для взрослых". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко подарил Деду Морозу и Снегурочке корзину с "напитками для взрослых" и сладостями. Видео © Telegram / "Пул Первого"

"Там такие напитки новогодние. Для взрослых. Вы знаете. Знаете, да? И сладости", — отметил Лукашенко.

Вручив презенты сказочным героям, глава соседней республики пояснил, что под Новый год все люди просят у Деда Мороза и Снегурочки "подарков и прочее", но сам волшебник и его внучка всегда остаются без презентов, поэтому он и решил "восстановить справедливость".