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26 декабря, 12:58

"Не переживайте": Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Лукашенко заявил, что 2023 год станет самым счастливым

2023 год будет счастливым и удачным, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

Лукашенко дал прогнозы на 2023 год по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

"Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально", отметил белорусский лидер.

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Напомним, неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. Президент Белоруссии прибыл на встречу вместе с младшим сыном Николаем.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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