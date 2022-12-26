"Не переживайте": Лукашенко дал прогноз на 2023 год
Лукашенко заявил, что 2023 год станет самым счастливым
2023 год будет счастливым и удачным, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге.
Лукашенко дал прогнозы на 2023 год по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
"Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально", — отметил белорусский лидер.
Напомним, неформальный саммит глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдёт 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. Президент Белоруссии прибыл на встречу вместе с младшим сыном Николаем.
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