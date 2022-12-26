Убийца вора в законе Алика Рыжего получил 16 лет колонии
Убийца криминального авторитета Алика Рыжего получил 16 лет колонии строгого режима
Судебное заседание по делу об убийстве криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Убийцу известного криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова по прозвищу Алик Рыжий приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Судебное заседание по делу об убийстве криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"С учётом позиции Прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабу Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.
Он признан виновным в преступлении по пунктам "ж", "з" части 2 ст. 105 ("Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 327 ("Использование заведомо поддельного паспорта гражданина") УК РФ.
Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Матлаба Султанова, исполнителя убийства известного криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова по прозвищу Алик Рыжий. Убийца выстрелил в жертву и попытался скрыться с места преступления. Между домами, где расположен фитнес-клуб, он оставил рюкзак с пистолетом-пулемётом "Скорпион" и двумя полными магазинами от него. Авторитет скончался на месте происшествия. Расправа попала на камеры видеонаблюдения.