Убийца вора в законе Алика Рыжего получил 16 лет колонии

Убийцу известного криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова по прозвищу Алик Рыжий приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Судебное заседание по делу об убийстве криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"С учётом позиции Прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабу Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — говорится в сообщении ведомства.

Он признан виновным в преступлении по пунктам "ж", "з" части 2 ст. 105 ("Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 327 ("Использование заведомо поддельного паспорта гражданина") УК РФ.