6 главных страхов перед пластической операцией — правда или миф

Пациенты пластических хирургов чаще всего переживают о возможных осложнениях, рубцах и длительности эффекта после операции. Но большинство страхов не имеет под собой оснований, хотя в Сети слухи и домыслы активно раздуваются непрофессионалами. Пластический хирург Виталий Тимошенко рассказал Лайфу, чего боятся его клиенты.

Кадр из фильма "Наркоз" (2007) © Kinopoisk

Первый страх — проснуться во время операции или не проснуться после неё вовсе. Пациенты боятся наркоза, пояснил медик, и даже просят провести операцию под местной анестезией. Но решать подобные вопросы должен только врач. Не следует пугаться общего наркоза, ведь сегодня применяются современные анестезиологические препараты с минимальной вероятностью развития побочных эффектов, отметил Тимошенко. К тому же анестезиологи внимательно отслеживают состояние пациента по приборам во время всей операции.

Кадр из фильма "Тёмное зеркало" (2017) © Kinopoisk

Второй страх — не узнать своё отражение в зеркале. Обычно это касается операций на лице. В руках профессионала пациенту не грозят такие изменения во внешности, которые вызовут ужас у окружающих, подчеркнул собеседник Лайфа. По его словам, на практике у него не было случая, чтобы человека не пропустили по старому паспорту после операции. Третьим домыслом он назвал боязнь клиента выглядеть неестественно. Это возможно, если хирург некомпетентен или использовались устаревшие методики хирургического вмешательства.

"На просторах Интернета часто встречаются неудачные результаты пластических операций, которые пациенты так любят проецировать на себя. Довольно часто они приводят мне пример одних и тех же результатов, показывают одни и те же фотографии", — рассказал доктор.

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Четвёртое — клиенты переживают, а будет ли эффект и как долго он продлится. Конечно, нельзя здесь забывать об индивидуальных особенностях человека и его образе жизни. Мы стареем по-разному и с разной скоростью, поэтому только профессионал сможет учесть все факторы и подобрать нужную процедуру.

"Часто пациенты пытаются обойтись менее инвазивными, менее травматичными процедурами, сделать побыстрее, с меньшим восстановительным периодом, бюджетнее и "обойтись" без операции. Именно таким пациентам стоит задумываться об эффекте, который они хотят получить, сопоставить его с тем эффектом, который им в действительности могут дать такие процедуры", — отметил Тимошенко.

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Пятое — почти все пациенты боятся осложнений. По словам хирурга, на консультациях он всегда подробно рассказывает о возможных рисках. Тут же клиенты проецируют всё негативное на себя, так устроен наш мозг. Однако врачи хорошо знают про все последствия хирургического вмешательства, про методы профилактики и борьбы с осложнениями, пояснил доктор. Шестой страх — останутся рубцы.

"Все разрезы пластическими хирургами тщательно просчитываются, делаются максимально невидимыми с учётом зоны проведения операции и особенностей натяжения тканей для максимально хорошего заживления рубца и его расположения в незаметных местах. К сожалению, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, как заживёт рубец ввиду наличия индивидуальных особенностей", — уточнил Тимошенко.

Но сегодня есть методики, которые помогают людям со склонностью к грубым келоидным рубцам сделать их максимально незаметными. Хирург подчеркнул, что врач обязан разобраться со всеми страхами клиента ещё до операции и дать детальные разъяснения.