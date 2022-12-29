Доктор назвал самое грозное осложнение свиного гриппа, способное убить пациента
Доктор Зябкин назвал рвоту и жидкий стул отличительными симптомами свиного гриппа
Слабость, рвота и жидкий стул могут быть признаками заражения свиным гриппом. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России Илья Зябкин.
Доктор Илья Зябкин рассказал, как выявить свиной грипп. Видео © LIFE
Он указал, что этот грипп передаётся воздушно-капельным путём на расстоянии до двух метров. Его инкубационный период составляет от нескольких часов до семи дней, а симптомы отличаются от обычной ОРВИ.
"Это достаточно высокая температура, выше 38,5. Это выраженная слабость, недомогание. У 35–40 процентов пациентов бывает жидкий стул, рвота", — уточнил медик.
Для того чтобы не болеть с осложнениями, врач рекомендовал хотя бы один раз в год делать прививки. Самым "грозным" осложнением он назвал менингит — воспаление оболочек головного мозга. Чаще всего грипп приводит к внебольничной пневмонии, особенно у детей.
Кроме вакцинации Зябкин перечислил и самые простые средства для профилактики заболевания. Это ношение медицинских масок, мытьё рук и дистанцирование от больных людей. Также лучше избегать массовых мероприятий, указал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что свиной грипп выявлен во всех регионах Российской Федерации, но заболеваемость им снизилась. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
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