Доктор назвал самое грозное осложнение свиного гриппа, способное убить пациента

Слабость, рвота и жидкий стул могут быть признаками заражения свиным гриппом. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА России Илья Зябкин.

Доктор Илья Зябкин рассказал, как выявить свиной грипп. Видео © LIFE

Он указал, что этот грипп передаётся воздушно-капельным путём на расстоянии до двух метров. Его инкубационный период составляет от нескольких часов до семи дней, а симптомы отличаются от обычной ОРВИ.

"Это достаточно высокая температура, выше 38,5. Это выраженная слабость, недомогание. У 35–40 процентов пациентов бывает жидкий стул, рвота", — уточнил медик.

Для того чтобы не болеть с осложнениями, врач рекомендовал хотя бы один раз в год делать прививки. Самым "грозным" осложнением он назвал менингит — воспаление оболочек головного мозга. Чаще всего грипп приводит к внебольничной пневмонии, особенно у детей.

Кроме вакцинации Зябкин перечислил и самые простые средства для профилактики заболевания. Это ношение медицинских масок, мытьё рук и дистанцирование от больных людей. Также лучше избегать массовых мероприятий, указал он.