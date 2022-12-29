Россиянам рассказали о самых опасных детских игрушках

Самыми опасными игрушками для детей являются те, которые содержат мелкие элементы или батарейки. Эти детали могут быть случайно проглочены ребёнком, из-за чего потребуется медицинская помощь, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперты подчёркивают, что особенно опасны для детей магнитные конструкторы, ведь при попадании в организм детали соединяются, что впоследствии может обернуться некрозом тканей. Что касается мягких игрушек, то они должны быть выполнены из качественных материалов. Специалисты предупреждают, что недобросовестные производители нередко используют синтетические волокна вместо плюша и покрывают изделие токсичными красками. У малыша из-за этого могут появиться астматический приступ, аллергия, а также проблемы с нервной и эндокринной системами.