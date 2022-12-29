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29 декабря, 13:01

Минобороны Белоруссии раскрыло данные о сбитой украинской ракете

Минобороны Белоруссии: Украинскую ракету С-300 сбили силы ПВО

<p>Осмотр сапёрами украинской ракеты С-300, упавшей в Брестской области Белоруссии. Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/belarusian_silovik/8588" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Белорусский силовик"</a></p>

Осмотр сапёрами украинской ракеты С-300, упавшей в Брестской области Белоруссии. Фото © Телеграм-канал "Белорусский силовик"

Украинскую ракету С-300, упавшую сегодня на территории Белоруссии, сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области.

"Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Её обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбахи Ивановского района Брестской области", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

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Напомним, падение украинской ракеты комплекса С-300 зафиксировано на территории Белоруссии утром 29 декабря. Об инциденте немедленно проинформировали президента Александра Лукашенко. По его поручению на месте работает группа военных и следователей.

Александра Вишнякова

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