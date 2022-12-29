Минобороны Белоруссии раскрыло данные о сбитой украинской ракете

Украинскую ракету С-300, упавшую сегодня на территории Белоруссии, сбили силы ПВО республики. Воздушная цель была поражена около 10:00, обломки ракеты упали на поле в Брестской области.

"Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Её обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбахи Ивановского района Брестской области", — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.