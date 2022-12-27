Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на минувшей неделе снизилась на 7%, общее число заразившихся составило 1,7 миллиона человек. Такие данные были озвучены в ходе селекторного совещания Роспотребнадзора.

Несмотря на снижение заболеваемости, глава ведомства Анна Попова поручила держать ситуацию на постоянном контроле как в период новогодних праздников, так и после них. При этом среди циркулирующих респираторных вирусов доминирующим остаётся грипп А(H1N1)2009, который наблюдается во всех регионах страны. Отметим, что на вирусы гриппа приходится 76,5% от общего числа респираторных инфекций в стране. Из числа негриппозных вирусов лидируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

Стабильной остаётся обстановка вокруг коронавирусной инфекции. За неделю показатель заболеваемости снизился на 7%, всего же было выявлено 47 тысяч случаев. По мнению Анны Поповой, снижение может быть связано с тем, что перед новогодними праздниками россияне не обращаются к врачам даже при сильных недомоганиях. В этой связи глава Роспотребнадзора поручила продолжать информационную кампанию, в ходе которой людям будут разъяснять важность обращения к врачу при малейших симптомах недомогания и соблюдения всех мер безопасности.