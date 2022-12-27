Два человека умерли от гриппа в Хабаровском крае
Два человека стали жертвами эпидемии гриппа на территории Хабаровского края, а эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в три раза. Об этом в эфире телеканала "Губерния" сообщил глава регионального Минздрава Юрий Бойченко.
"По гриппу — за неделю последнюю выявлен 121 случай, в основном это свиной грипп (H1N1), подтип А. К сожалению, есть уже два случая подтверждённой смерти от гриппа в крае", — отметил Бойченко.
Из-за резкого роста числа заболевших власти региона на два дня раньше отправили школьников на зимние каникулы, а с начала прошлой недели были введены ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием детей и подростков.
Ранее Лайф рассказывал, что одним из побочных эффектов перенесённого свиного гриппа может стать воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца.
ТАСС / Владимир Гердо