В Междуреченске дважды судимый неадекват изрезал ножом сотрудниц бара

В городе Междуреченске Кемеровской области местный житель напал с ножом на двух сотрудниц местного бара. Как сообщил Лайфу источник, мужчина был задержан правоохранителями.

В Кемеровской области ранее судимый мужчина напал с ножом на двух девушек в баре. Видео © VK / Типичный Междуреченск Мыски Новости [ТМ]

Инцидент произошёл утром 29 декабря в баре "Ранчо". В больницу была доставлена Екатерина Т., 1988 года рождения, у которой зафиксированы ножевые ранения грудной клетки, правого плеча и предплечья, а также пострадавшая Анна С., 1990 года рождения, с колото-резаным ранением. На опубликованных кадрах видно, как преступник напал и нанёс несколько ударов ножом сначала сотруднице, которая находилась в зале, а после прошёл за барную стойку, где изрезал вторую девушку.

По информации Лайфа, одна из пострадавших сейчас находится в реанимации, вторая — в обычной палате в тяжёлом состоянии. Примечательно, что днём ранее бармен Анна отмечала день рождения своей дочери.

Пострадавшая Анна С. Фото © LIFE

Нападавшим оказался мужчина 1987 года рождения, который в 2005 году был осуждён по статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), а спустя 12 лет — по статьям 115, 116 и 119 Уголовного кодекса ("Причинение лёгкого вреда", "Побои" и "Причинение тяжкого вреда" соответственно). Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело.