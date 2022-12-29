Юрист объяснила, почему при задержке зарплаты перед Новым годом работники остаются в выигрыше

Компании должны выплатить зарплату сотрудникам до 30 декабря, если день расчёта выпадает на новогодние праздники, в ином случае за каждый день просрочки придётся платить проценты. Об этом в беседе с Ura.ru заявила частнопрактикующий юрист Кристина Янковская. Она напомнила, что 31 декабря является выходным днём.

"Материальная ответственность работодателя заключается в следующем: он обязан выплатить зарплату с уплатой процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы зарплаты за каждый день просрочки, включая день фактического расчёта", — отметила эксперт.

А ведущий эксперт бухгалтерского сервиса "Кнопка" Анна Бондарева рассказала, что сотрудник может временно не работать, если зарплату задержали более чем на 15 дней, при этом работодатель обязан оплатить этот период. Кроме того, если компания не соблюдает права сотрудников и не выплачивает вовремя деньги, с проверкой может нагрянуть трудовая инспекция. В случае выявления нарушений, грозит штраф: от 30 до 50 тысяч рублей для организации, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц. А если работодатель не исправился и после штрафа, то организациям заплатить придётся от 50 до 100 тысяч рублей, а должностным лицам — от 20 до 30 тысяч.