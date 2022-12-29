"Союзмультфильм" готовит ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец"

"Союзмультфильм" планирует выпустить мультипликационную экранизацию сказки "Тайны Чароводья" российской писательницы Юлии Ивановой. В студии отметили, что это будет отечественный ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец".

"Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов", — сообщили в киностудии РИА "Новости".

Там также добавили, что в мультфильме будет много сюжетных линий и оригинальных персонажей. Сообщается, что запланировано несколько подобных проектов.

"У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми", — цитирует "Российская газета" председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащёву.