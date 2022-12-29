ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 13:21

"Союзмультфильм" готовит ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец"

В России планируют выпустить мультфильм по сказке "Тайны Чароводья" Юлии Ивановой

"Союзмультфильм" планирует выпустить мультипликационную экранизацию сказки "Тайны Чароводья" российской писательницы Юлии Ивановой. В студии отметили, что это будет отечественный ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец".

"Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов", — сообщили в киностудии РИА "Новости".

Православный священник включил "Гарри Поттера" в список семейных новогодних фильмов

Православный священник включил "Гарри Поттера" в список семейных новогодних фильмов

Там также добавили, что в мультфильме будет много сюжетных линий и оригинальных персонажей. Сообщается, что запланировано несколько подобных проектов.

"У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми", — цитирует "Российская газета" председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащёву.

Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев. Он заявил о том, что необходимо использовать изображения таких персонажей при изготовлении печатной и сувенирной продукции.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров