"Союзмультфильм" готовит ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец"
В России планируют выпустить мультфильм по сказке "Тайны Чароводья" Юлии Ивановой
"Союзмультфильм" планирует выпустить мультипликационную экранизацию сказки "Тайны Чароводья" российской писательницы Юлии Ивановой. В студии отметили, что это будет отечественный ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец".
"Это увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов", — сообщили в киностудии РИА "Новости".
Там также добавили, что в мультфильме будет много сюжетных линий и оригинальных персонажей. Сообщается, что запланировано несколько подобных проектов.
"У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми", — цитирует "Российская газета" председателя Совета директоров киностудии Юлиану Слащёву.
Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев. Он заявил о том, что необходимо использовать изображения таких персонажей при изготовлении печатной и сувенирной продукции.
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