Учёные высчитали скорость Санта- Клауса в 2022 году и назвали её рекордной
Учёные посчитали, что Санта-Клаус путешествует по Земле со скоростью 2382 метра в секунду
Санта-Клаус в этом году передвигается над Землёй со скоростью 2382 метра в секунду, что является для волшебника наивысшим показателем и в семь раз больше скорости звука. Такие данные опубликовал портал Phys со ссылкой на компанию Ansys Government Initiatives (AGI).
Как отмечает аэрокосмический инженер AGI Адам Горски, в этом году Санта-Клаус "летит быстрее, чем когда-либо". Возможно, это объясняется тем, что население Земли в этом году превысило восемь миллиардов человек. При этом данные о перемещениях волшебника отслеживаются при помощи NORAD — Объединённого командования аэрокосмической обороны США и Канады.
"Такие быстрые передвижения со скоростью гиперзвука вы видите задолго до того, как услышите их. Необходима специальная технология, чтобы двигаться так быстро. А ещё волшебные олени", — отметил Горски.
Ранее сообщалось, что Санта-Клаус завершил своё 67-е ежегодное кругосветное путешествие и вернулся на Северный полюс. По данным Объединённого командования ПВО США и Канады (NORAD), он осчастливил более 7,6 миллиарда детей и взрослых во всём мире, раздав им подарки.
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