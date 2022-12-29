Учёные высчитали скорость Санта- Клауса в 2022 году и назвали её рекордной

Санта-Клаус в этом году передвигается над Землёй со скоростью 2382 метра в секунду, что является для волшебника наивысшим показателем и в семь раз больше скорости звука. Такие данные опубликовал портал Phys со ссылкой на компанию Ansys Government Initiatives (AGI).

Как отмечает аэрокосмический инженер AGI Адам Горски, в этом году Санта-Клаус "летит быстрее, чем когда-либо". Возможно, это объясняется тем, что население Земли в этом году превысило восемь миллиардов человек. При этом данные о перемещениях волшебника отслеживаются при помощи NORAD — Объединённого командования аэрокосмической обороны США и Канады.

"Такие быстрые передвижения со скоростью гиперзвука вы видите задолго до того, как услышите их. Необходима специальная технология, чтобы двигаться так быстро. А ещё волшебные олени", — отметил Горски.