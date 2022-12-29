"Перевернул игру": Агент Головина высоко оценил игру своего подопечного в матче с "Осером"

Агент полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Клюев считает, что его подопечный буквально перевернул игру в гостевом матче 16-го тура чемпионата Франции с "Осером". Своими впечатлениями он поделился со "Спорт-Экспрессом".

Собеседник издания убеждён, что все зрители этого матча, особенно болельщики "Монако", оценили игру российского футболиста соответствующе.

"Человек вышел и перевернул игру вместе с Бен-Сегиром. Результативная серия Саши? Это говорит о том, что он относится очень серьёзно к каждой игре и тренировке", — сказал Александр Клюев.