"Ведьмак" из "Азова" рассказал, как расстреливал и минировал тела мирных граждан в Мариуполе

Член нацбатальона "Азов"* Иван Бочкарёв с позывным Ведьмак, который сейчас находится в плену, признался в серии убийств мирных жителей в Мариуполе. Об этом говорится на сайте Международного общественного трибунала по Украине.

Бочкарёв рассказал, как убивал жителей Мариуполя. Видео © Сайт "Трибунал"

По словам Бочкарёва, в феврале 2022 года он вместе с сослуживцами занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они хаотично производили выстрелы в проходивших мимо граждан, а после — минировали тела убитых, чтобы российские военные подорвались при их обнаружении. Кроме того, Бочкарёв признал вину в стрельбе по окнам жилых домов и по машинам.

"Командиром была замечена гражданская машина с обозначением буквы Z и был отдан приказ на открытие огня. Я лично сделал около 30 выстрелов. В машине находилось четверо гражданских", — рассказал Ведьмак на допросе.

Ранее сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, приказавшего блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе. Это Александр Павлюк, командующий группировками войск "Юг" и "Восток". По данным СК, его штаб приказывал украинским военным уничтожать всех передвигающихся в городе, в том числе женщин и детей. Сейчас Павлюк находится в розыске.