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31 декабря, 06:35

Мыслитель предложил России отказаться от концепции "дружественных" стран

Директор института РАН Бахтизин: Мощной и богатейшей России не стоит так много уповать на дружественные страны

Столь мощной и богатейшей стране, как Россия, не стоит так много уповать даже на дружественно настроенные страны. Такое мнение выразил в субботу в интервью РИА "Новости" директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

Точка зрения эксперта сводится к тому, что в геополитике, как и в человеческом социуме, дружить принято с более сильным. Поэтому нашему государству, говорит Бахтизин, стоит продолжать оставаться сильным только за счёт внутренних возможностей и резервов.

"Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый прежде всего думает о своих интересах", — отметил он, добавив, что вообще отказался бы от определения "дружественные страны", а обозначил бы всех как "враждующих с Россией".

Посол подчеркнул несокрушимость дружбы России и Китая

Посол подчеркнул несокрушимость дружбы России и Китая

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой дружественного Китая Си Цзиньпином. Лидеры по специальному каналу видеосвязи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.

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Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Марина Калегина
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