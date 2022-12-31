Мыслитель предложил России отказаться от концепции "дружественных" стран

Столь мощной и богатейшей стране, как Россия, не стоит так много уповать даже на дружественно настроенные страны. Такое мнение выразил в субботу в интервью РИА "Новости" директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

Точка зрения эксперта сводится к тому, что в геополитике, как и в человеческом социуме, дружить принято с более сильным. Поэтому нашему государству, говорит Бахтизин, стоит продолжать оставаться сильным только за счёт внутренних возможностей и резервов.

"Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут... Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый прежде всего думает о своих интересах", — отметил он, добавив, что вообще отказался бы от определения "дружественные страны", а обозначил бы всех как "враждующих с Россией".