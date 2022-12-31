SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 декабря, 06:02

Названы сладости, которые помогут сохранить фигуру в праздники

Диетолог Панова назвала зефир и мармелад натуральной заменой вредным сладостям

Пастила, зефир и натуральный мармелад могут стать полезной заменой калорийным сладостям в новогодние праздники. Так считает эндокринолог, нутрициолог, диетолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Оксана Панова.

По словам специалиста, обилие кремовых тортов и пирожных может привести не только к набору лишнего веса, но и негативно повлиять на печень и поджелудочную железу.

"В качестве альтернативы лучше выбрать более лёгкие десерты — например, на основе суфле, с творожной или желейной начинкой. Идеальным вариантом станут пастила, зефир или натуральный мармелад", — заявила медик в беседе с "Газетой.ru".

Такие сладости богаты витаминами и пектинами, улучшающими пищеварение, а также снижают уровень вредного холестерина. Панова рекомендовала обращать внимание на состав и покупать именно те продукты, в которых нет красителей и усилителей вкуса. А вместо молочного шоколада она посоветовала выбирать горький из-за меньшего содержания калорий.

Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Ранее Лайф писал о том, что липкие, тянучие, вязкие сладости, а также леденцы и кислые цукаты могут серьёзно навредить здоровью зубов и даже разрушить их эмаль.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров