Названы сладости, которые помогут сохранить фигуру в праздники

Пастила, зефир и натуральный мармелад могут стать полезной заменой калорийным сладостям в новогодние праздники. Так считает эндокринолог, нутрициолог, диетолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Оксана Панова.

По словам специалиста, обилие кремовых тортов и пирожных может привести не только к набору лишнего веса, но и негативно повлиять на печень и поджелудочную железу.

"В качестве альтернативы лучше выбрать более лёгкие десерты — например, на основе суфле, с творожной или желейной начинкой. Идеальным вариантом станут пастила, зефир или натуральный мармелад", — заявила медик в беседе с "Газетой.ru".

Такие сладости богаты витаминами и пектинами, улучшающими пищеварение, а также снижают уровень вредного холестерина. Панова рекомендовала обращать внимание на состав и покупать именно те продукты, в которых нет красителей и усилителей вкуса. А вместо молочного шоколада она посоветовала выбирать горький из-за меньшего содержания калорий.