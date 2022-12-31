"Безобидные" отёки оказались симптомом опасных для жизни патологий

Отёки могут являться одним из самых ярких симптомов, указывающих на различные патологии в организме. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-хирург "СМ-Клиники" Мери Амбарцумян.

По её словам, изначально отёки сами по себе редко вызывают жалобы пациентов, за исключением косметического дефекта, но на самом деле это серьёзный повод обратиться к врачу для диагностики состояния организма, ведь самыми частыми причинами отёков у взрослых считаются сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни почек.

"Почечные отёки нередко сочетаются с артериальной гипертензией, частым мочеиспусканием в ночное время. В начале болезнь протекает бессимптомно и только в тяжёлой стадии появляются дополнительные специфические симптомы", — говорит Амбарцумян.

А вот локализованные отёки и вовсе могут быть признаками жизнеугрожающих состояний, предупреждает специалист.

"Например, отёк конечности может быть на фоне венозного тромбоза, который требует экстренного осмотра хирурга ввиду наличия вероятности тромбоэмболических осложнений или гангрены стопы при массивном тромбозе", — отметила она.