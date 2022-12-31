Косачёв объяснил, что не так с позицией Запада по украинскому вопросу

Целостностью Украины в понимании Запада является именно контроль над её территориями, а не люди. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал недавние слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.

"Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части её граждан. И всё это прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински", — написал Косачёв в телеграм-канале.

Сенатор считает, что Россия была единственным соавтором соглашений, который честно пытался выступать их гарантом. По его словам, именно Москва была на стороне людей, отодвигая территориальный вопрос.

"Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда ещё Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине", — указал он.