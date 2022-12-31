Косачёв объяснил, что не так с позицией Запада по украинскому вопросу
Сенатор Косачёв: Для Запада целостность Украины — это контроль над её землями, а не люди
Целостностью Украины в понимании Запада является именно контроль над её территориями, а не люди. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал недавние слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях.
"Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части её граждан. И всё это прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински", — написал Косачёв в телеграм-канале.
Сенатор считает, что Россия была единственным соавтором соглашений, который честно пытался выступать их гарантом. По его словам, именно Москва была на стороне людей, отодвигая территориальный вопрос.
"Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда ещё Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине", — указал он.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд принимал участие в урегулировании конфликта в Донбассе и создания в 2015 году Минских соглашений. Ранее он вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что эти договорённости были нужны, чтобы дать Киеву время на усиление украинской армии.
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что высказывания экс-канцлера могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.
Wikipedia / council.gov.ru