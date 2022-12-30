SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 18:00
3400

Олланд вслед за Меркель сделал откровенное признание о цели Минских соглашений

Франсуа Олланд вслед за Меркель назвал Минские соглашения способом выиграть время для ВСУ

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и создания в 2015 году Минских соглашений, подтвердил признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели этих договорённостей. По его словам, они действительно были нужны, чтобы дать Киеву время на усиление украинской армии.

"Да, Ангела Меркель была права на этот счёт... С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность", — сказал он в интервью изданию Kyiv Independent.

Как заметил бывший французский лидер, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

Песков: Невыполнение Минских соглашений стало предтечей начала СВО

Песков: Невыполнение Минских соглашений стало предтечей начала СВО

Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что высказывания экс-канцлера могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров