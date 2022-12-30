Олланд вслед за Меркель сделал откровенное признание о цели Минских соглашений

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и создания в 2015 году Минских соглашений, подтвердил признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели этих договорённостей. По его словам, они действительно были нужны, чтобы дать Киеву время на усиление украинской армии.

"Да, Ангела Меркель была права на этот счёт... С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность", — сказал он в интервью изданию Kyiv Independent.