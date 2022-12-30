Трое детей погибли в ДТП с фурой на трассе под Мурманском

Трое детей погибли в результате ДТП с легковушкой и фурой в Кандалакшском районе Мурманской области, ещё два человека получили травмы. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх малолетних детей, а также получения телесных повреждений двумя лицами в результате автомобильной аварии, произошедшей в дневное время 30 декабря на 1201-м километре автодороги Р21 "Кола", — говорится в сообщении.

Выжившие пассажиры автомобиля марки "Фольксваген" были госпитализированы, уточнили в пресс-службе. На месте аварии работают следователи и криминалисты, проводится осмотр повреждённых транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.