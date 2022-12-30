Составлен топ-3 самых грязных частей тела, и на вершине — пупок

При мытье многие забывают уделить внимание пупку, зонам за ушами и между пальцев ног, что может привести к инфекциям. Топ-3 самых грязных частей тела человека составила доктор медицинских наук, семейный врач, сотрудница Школы остеопатической медицины Университета Роуэн Дженнифер Кодл в своём TikTok.

Она назвала отвратительным то, что многие не задумываются о чистоте пупка. Также редко промываются участки за ушными раковинами, где скапливается грязь, и между пальцев ног, продолжила Кодл. По её словам, нужно тщательно мыть ноги, а не думать, что стекающей по телу воды будет достаточно.

"Я не говорю о том, что вы должны позволить мыльной воде стекать по ним во время принятия душа, я говорю именно о мытье!" — сказала доктор.

Кроме того, следует удалять грязь из-под ногтей, зачастую это место превращается в рассадник опасных бактерий. Медик призвала не спешить во время мытья и хорошо работать мочалкой.