Стоимость газа в Европе упала ниже $800 впервые с 16 февраля
Цена тысячи кубометров газа в Европе упала ниже $800 впервые с 16 февраля
Цена на газ в Европе впервые с 16 февраля 2022 года опустилась ниже $800 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего газового хаба Европы в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%). В момент их стоимость опустилась до 790,8 доллара (-16,2%).
27 декабря цена на газ в Европе опустилась ниже $850 впервые с 22 февраля. Общее снижение цены на газ в тот день составило более 7%.
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