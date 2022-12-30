Стоимость газа в Европе упала ниже $800 впервые с 16 февраля

Цена на газ в Европе впервые с 16 февраля 2022 года опустилась ниже $800 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего газового хаба Европы в Нидерландах) открыли торги у отметки 925,2 доллара за тысячу кубометров (-1,9%). В момент их стоимость опустилась до 790,8 доллара (-16,2%).