В США опубликовали налоговые декларации Трампа

В США опубликовали налоговые декларации экс-президента страны Дональда Трампа за период с 2015-го по 2021 год, которые ранее были переданы американским Минфином законодателям. Документы появились на сайте Комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса в рамках обзора работы Службы внутренних доходов (СВД) США, которая считается федеральным налоговым ведомством.

Председатель названного комитета Ричард Нил отметил, что около четырёх лет проверялась работа СВД, так как "президент — это не обычный налогоплательщик". Конгрессмен добавил, что это обычная процедура, потому что на всех бывших американских лидеров возлагается особая ответственность в вопросах отчётности.

К слову, содержание деклараций Трампа стало известно ещё на прошлой неделе. Так, в 2015 году они с супругой Меланией отчитались об убытках в 31,7 миллиона долларов и заплатили 641,9 тысячи долларов налогов. В 2016-й и 2017 годы убытки четы составили 32,4 миллиона и 12,9 миллиона, а суммарный подоходный налог — всего лишь по 750 долларов.

В 2018 году Трампы задекларировали 24,3 миллиона долларов дохода и заплатили налоги на сумму 999 тысячи, в 2019-ом — 4,4 миллиона и 133 тысячи, соответственно. В следующем году они указали 4,8 миллиона долларов убытков, налоги не платили вовсе.