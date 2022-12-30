РФС создаст рабочую группу с УЕФА по вопросу возвращения в международные турниры

РФС предложил УЕФА создать рабочую группу, цель которой — выработка дорожной карты для возвращения российских клубов в международный футбол. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, в неё также будут приглашены представители ФИФА и МОК.

"Группа будет сформирована сразу после праздников, работа будет завершена к 1 апреля. Договорённость с УЕФА по созданию группы достигнута, сегодня отправлю туда официальное письмо", — сказал Дюков журналистам.

По его словам, сборной РФ важно принять участие в чемпионате мира 2026 года. Поэтому вариант с переходом российского футбола в Азию всё ещё рассматривается, и к нему в будущем могут вернуться в случае необходимости.

"Проработаем вариант скорейшего возвращения в соревнования УЕФА. Если поймём, что он невозможен, рабочим вариантом будет смена конфедерации и переход в АФК", — добавил он.

Дюков добавил, что "УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть", при этом той же позиции якобы придерживается и президент европейской организации Александр Чеферин.