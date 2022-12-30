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30 декабря, 16:40

РФС создаст рабочую группу с УЕФА по вопросу возвращения в международные турниры

РФС предложил УЕФА создать рабочую группу, цель которой — выработка дорожной карты для возвращения российских клубов в международный футбол. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, в неё также будут приглашены представители ФИФА и МОК.

"Группа будет сформирована сразу после праздников, работа будет завершена к 1 апреля. Договорённость с УЕФА по созданию группы достигнута, сегодня отправлю туда официальное письмо", сказал Дюков журналистам.

По его словам, сборной РФ важно принять участие в чемпионате мира 2026 года. Поэтому вариант с переходом российского футбола в Азию всё ещё рассматривается, и к нему в будущем могут вернуться в случае необходимости.

"Проработаем вариант скорейшего возвращения в соревнования УЕФА. Если поймём, что он невозможен, рабочим вариантом будет смена конфедерации и переход в АФК", добавил он.

Дюков добавил, что "УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть", при этом той же позиции якобы придерживается и президент европейской организации Александр Чеферин.

Федун заявил о напряжённых переговорах РФС с УЕФА о переходе в Азиатскую конфедерацию

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Напомним, что в феврале уходящего года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за спецоперации на Украине. После этого встал вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию. В свою очередь в УЕФА отказались снимать с РФС запрет на участие в турнирах под её эгидой в случае перехода в АФК.

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LIFE / Александр Шалгин

Матвей Шандрыголов

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