РФС создаст рабочую группу с УЕФА по вопросу возвращения в международные турниры
РФС предложил УЕФА создать рабочую группу, цель которой — выработка дорожной карты для возвращения российских клубов в международный футбол. По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, в неё также будут приглашены представители ФИФА и МОК.
"Группа будет сформирована сразу после праздников, работа будет завершена к 1 апреля. Договорённость с УЕФА по созданию группы достигнута, сегодня отправлю туда официальное письмо", — сказал Дюков журналистам.
По его словам, сборной РФ важно принять участие в чемпионате мира 2026 года. Поэтому вариант с переходом российского футбола в Азию всё ещё рассматривается, и к нему в будущем могут вернуться в случае необходимости.
"Проработаем вариант скорейшего возвращения в соревнования УЕФА. Если поймём, что он невозможен, рабочим вариантом будет смена конфедерации и переход в АФК", — добавил он.
Дюков добавил, что "УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть", при этом той же позиции якобы придерживается и президент европейской организации Александр Чеферин.
Напомним, что в феврале уходящего года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за спецоперации на Украине. После этого встал вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию. В свою очередь в УЕФА отказались снимать с РФС запрет на участие в турнирах под её эгидой в случае перехода в АФК.
LIFE / Александр Шалгин