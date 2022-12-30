SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 16:30

Европейцам предрекли страдания из-за безумного плана ЕС по борьбе с Россией

В ЕП предрекли простым европейцам страдания из-за плана ЕС по борьбе с Россией

ЕС добился своей антироссийской политикой лишь ужасных последствий для простых европейцев, которым теперь и вовсе грозит жизнь за чертой бедности. Об этом заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"В докладе говорится, что 21,9% граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности. При этом содержится ли в нём призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, в то же время заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие", — написал он.

На фоне кризиса во Франции стали иначе воровать в магазинах

На фоне кризиса во Франции стали иначе воровать в магазинах

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии газа и света. Так, следуя плану, власти призвали жителей Соединённого Королевства в первую очередь снизить температуру в бойлерах.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров