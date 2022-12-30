Европейцам предрекли страдания из-за безумного плана ЕС по борьбе с Россией
В ЕП предрекли простым европейцам страдания из-за плана ЕС по борьбе с Россией
ЕС добился своей антироссийской политикой лишь ужасных последствий для простых европейцев, которым теперь и вовсе грозит жизнь за чертой бедности. Об этом заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"В докладе говорится, что 21,9% граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности. При этом содержится ли в нём призыв к увеличению расходов на оборону? Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, в то же время заставляя страдать наших собственных граждан. Это безумие", — написал он.
Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии газа и света. Так, следуя плану, власти призвали жителей Соединённого Королевства в первую очередь снизить температуру в бойлерах.
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