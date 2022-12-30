МИД Китая возглавил посол в США Цинь Ган

Решение было принято на 38-й сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря. По оценке аналитиков, несмотря на то что от своих коллег Цин Ган отличается более гибким и тонким дипломатическим стилем, его назначение может привести к более жёсткой реакции МИД на такие события, как поездки американских чиновников на Тайвань.