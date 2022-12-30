МИД Китая возглавил посол в США Цинь Ган
Посол Китая в США Цинь Ган назначен на должность министра иностранных дел КНР
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Посол Китая в Соединённых Штатах Цинь Ган назначен министром иностранных дел КНР вместо Ван И, сообщают китайские государственные СМИ со ссылкой на решение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
"Цинь Ган занял должность министра иностранных дел", — пишет китайское государственное издание "Хуаньцю шибао".
Решение было принято на 38-й сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая начала работу 27 декабря. По оценке аналитиков, несмотря на то что от своих коллег Цин Ган отличается более гибким и тонким дипломатическим стилем, его назначение может привести к более жёсткой реакции МИД на такие события, как поездки американских чиновников на Тайвань.
Какой пост займёт прежний глава внешнеполитического ведомства Ван И, пока неизвестно. Он возглавлял МИД КНР с 2013 года.
А ранее сегодня, 30 декабря, Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава государства пригласил коллегу из Поднебесной в РФ с официальным визитом в 2023 году. Президент также назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю.